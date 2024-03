Dani Alves, chiesta libertà condizionale

La difesa di Dani Alves, ha chiesto la libertà condizionale per l'ex giocatore brasiliano in attesa della sentenza d'appello alla sua condanna per stupro. "Non scapperò, credo nella giustizia" ha dichiarato Alves, durante l'udienza a Barcellona, secondo il quotidiano catalano 'El Periódico'. I suoi legali hanno sostenuto che la sentenza di condanna non è definitiva e, quindi, all'ex calciatore spetta ancora la presunzione di innocenza. Tra le misure cautelari, Alves si impegnerebbe a pagare una cauzione di 50mila euro, a consegnare i suoi passaporti e a comparire regolarmente in tribunale. Sia la Procura che l'accusa vorrebbero invece che restasse in carcere mentre i suoi ricorsi saranno giudicati dal Tribunale superiore di giustizia della Catalogna. Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per lo stupro di una giovane avvenuto nel bagno della discoteca Sutton, a Barcellona, nel 2022. La sentenza, emessa dal Tribunale di Barcellona il 22 febbraio, afferma che il brasiliano ha aggredito e abusato della donna. La Procura spagnola aveva suggerito una condanna a 9 anni, mentre la difesa della vittima aveva chiesto 12 anni.