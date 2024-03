L'episodio

Al 27' minuto dell'amichevole giocata al Tardini di Parma i due (partiti entrambi titolari) sono venuti a contatto dopo uno scontro in mezzo al campo: Asllani è intervenuto in scivolata per anticiparlo e Sanchez non è riuscito a evitarlo, finendo per calpestarlo involontariamente sulla caviglia destra. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo nei confronti del Nino Maravilla che si è andato subito a sincerare delle condizioni del compagno di squadra all'Inter. L'albanese inizialmente non l'ha presa bene ma all'intervallo, una volta passato lo spavento, si è chiarito con Sanchez e sono scattate le scuse con tanto di scambio di maglie.