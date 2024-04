L’attaccante italiano segna la settima rete nella Super Lig: nel ko per 2-4 dell'Adana Demirspor col Fenerbahce di Dzeko e Bonucci (rimasto in panchina), Balotelli firma il momentaneo 1-1 al 25’, approfittando d'un errore del portiere avversario e mettendo in rete di piatto. Poi dà sfogo alla sua fantasia nell’esultanza: si siede per terra nell’area avversaria senza muoversi, da solo, prima di essere raggiunto dai compagni che si siedono a fianco a lui

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT