Un pareggio che sa di vittoria per il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in semifinale di Europa League, già campione di Germania che riesce a mantenere l’imbattibilità stagionale a Dortmund con un gol al 97’ nell’1-1 finale. Pareggia anche il Marsiglia, avversario dell’Atalanta, che acciuffa il 2-2 a Tolosa. Vince invece il Bruges, atteso dall’impegno contro la Fiorentina, che si impone 2-1 in trasferta contro l’Union Saint-Gilloise

