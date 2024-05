Il clamoroso caso raccontato dal quotidiano spagnolo Marca, dove Edgar Ié, nazionale della Guinea-Bissau e in campo anche nell'ultima Coppa d'Africa, è arrivato nel 2012 per giocare col Barcellona B. Dopo l’esperienza all’Istanbul Basaksehir, il difensore a febbraio si è trasferito alla Dinamo Bucarest. Ma tre mesi dopo, il sospetto è che in Romania in realtà abbia giocato Edelino Ié: cioè il fratello gemello di Edgar... GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY

È lui o non è lui? (Non è ancora) cerrrto che è lui! E adesso bisognerà trovare il modo di capirlo, se effettivamente negli ultimi mesi con la Dinamo Bucarest è davvero sceso in campo Edgar Ié -difensore e nazionale della Guinea-Bissau- oppure se al suo posto (e all’insaputa del club romeno) ha giocato il fratello gemello Edelino Ié. Eventualità che potrebbe anche costare cara alla Dinamo Bucarest, con la perdita degli 8 punti conquistati in campionato nelle 5 partite in cui ha preso parte (o a questo punto, avrebbe: condizionale) Edgar Ié.

Edgar o Edelino, chi ha giocato? La ricostruzione Il caso sarebbe clamoroso e sta già infatti discutere, rilanciato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, il paese dove Edgar Ié, difensore ora di 30 anni, arrivò nel 2012 per giocare con il Barcellona B. Per poi debuttare nella squadra allora guidata da Luis Enrique: nella squadra di Messi ha giocato una sola partita, in Copa del Rey, ma nel 2013-2014, la straordinaria stagione del Triplete bluagrana. Dopo quella esperienza, ha giocato in Portogallo, Francia, Olanda e Turchia (con Belenenses, Lille, Nantes, Feyenoord, Trazbonspor, Basaksehir). Insomma, un’esperienza che lo dovrebbe aver arricchito pure a livello linguistico, come ipotizzava un giornalista romeno che lo ha intervistato qualche tempo fa, dopo il suo approdo alla Dinamo Bucarest a febbraio. E invece, il calciatore (presunto Edgar, a questo punto) si esprimeva solo in portoghese. Da qui il sospetto, che ha preso via via forza, che a giocare con il club romeno, in questi mesi sia stato il fratello gemello di Edgar: Edelino Ié, stessa età ovviamente, ma carriera notevolmente diversa in termini di risultati raggiunti (serie minori portoghesi e Polonia). Il club romeno non riusciva infatti a parlare in inglese con il calciatore, anche se sapeva per certo che lui era in grado di farlo. E Edgar/Edelino si sarebbe rifiutato di mostrare la patente di guida.