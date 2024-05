Problemi per Endrick nella partita di Copa Libertadores tra Palmeiras e lndependiente del Valle, terminata 2-1 per la squadra brasiliana. Il talento biancoverde, che dalla prossima stagione passerà al Real Madrid, è uscito in barella dopo un'ora di gioco per un infortunio muscolare. Portato in panchina, Endrick si è messo del ghiaccio nella zona degli adduttori della gamba destra.

leggi anche Brasile, i convocati per la Coppa America: c'è Danilo