Il liscio dell’attaccante portoghese che, mancando il tap in con il pallone, non è riuscito a realizzare la rete del 2-0 durante la sfida del suo Al-Nassr contro l'Al Hilal. Il match si è poi concluso sul punteggio di 1-1 con il gol di Mitrovic per la squadra avversaria al 100' su calcio di rigore

Non capita di certo tutti i giorni di vedere un errore di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, abituato più volte a mandare la palla in porta, questa volta si è divorato il gol a tu per tu col portiere. Il tutto avviene nel corso del match contro l’Al Hilal. Il risultato vede la squadra di Ronaldo, l’Al-Nassr, avanti sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Otavio nato su assist dello stesso portoghese. La chance che capita sul sinistro di Ronaldo è quella di poter realizzare il gol del raddoppio: CR7 riceve palla in area e, davanti al portiere, liscia il pallone non riuscendo, dunque, nel tap in vincente. Errore che ha impedito all'Al-Nassr di portare il punteggio sul 2-0, con il match che si è poi concluso 1-1 grazie alla rete dell'Al Hilal, realizzata da Mitrovic, al 100' su calcio di rigore.