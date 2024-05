LND, Abete: "Evento primo passo crescita"

Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel , 110 delegati di tutti i Comitati LND d’Italia che hanno partecipato all’Agorà in presenza e da remoto, 12 moderatori dell’USSI, 2800 adolescenti delle scuole , giovani calciatori e calciatrici delle società dilettantistiche. Sono i numeri del successo dell’evento “ LND Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico” andato in scena a Lanciano Fiera dal 17 al 19 maggio. Una vittoria suggellata dalla partecipazione del Ministro dello Sport Andrea Abodi e di tutti i vertici delle componenti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti .

Abete: "Emerse idee e suggestioni per migliorare la base del calcio"

Il Presidente della LND Giancarlo Abete che ha presenziato tutte le attività dei tre giorni ha fatto un bilancio della manifestazione:” Con l’evento Quarto Tempo la Lega Nazionale Dilettanti ha compiuto il primo passo nel percorso di crescita attraverso il confronto, l’ascolto e la capacità di coagulare intorno a sé tutte le anime del calcio dilettantistico. La bontà dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza dei maggiori rappresentanti delle componenti della Federazione e delle Leghe”. Il dialogo continuo e costruttivo come valore aggiunto:” Avevamo bisogno di ritrovarci tutti insieme in uno spazio aperto ed al contempo inclusivo, rafforzare i legami, fare sintesi tra la centralità della LND, tutte le espressioni sul territorio e le componenti della Federazione. Sono emerse idee e suggestioni per migliorare la base del calcio. Vuol dire che abbiamo fatto centro. L’evento è servito anche ai tanti giovani, appassionati e professionisti del settore presenti alla Fiera per conoscere meglio la LND in tutte le sue declinazioni”.