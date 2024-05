Il gotha della medicina sportiva a Madrid

E’ scattato il countdown al Civitas Metropolitano di Madrid, ma stavolta non per una partita. La casa dell’Atletico Madrid ospiterà la 31^edizione del Congresso di traumatologia e riabilitazione sportiva dell’Isokinetic. L’italianissimo centro d’eccellenza di medicina dello sport che, da Bologna dove è nato più di 30 anni fa, è diventato un riferimento a livello globale con sedi in Italia e in Inghilterra.

Dodici mesi fa il congresso si tenne nel cuore di Londra, proprio sotto il Big Ben a Westminster, e SkySport attraverso live con ospiti, medici e ambassador del mondo del calcio raccontò quella speciale tre giorni di lavoro. Per l’edizione 2024 si è deciso di scegliere lo stadio dei colchoneros del Cholo Simeone per accogliere per tre giorni (dal 25 al 27 maggio) 250 relatori in arrivo da tutto il mondo, pronti a illustrare oltre cinquecento contributi scientifici diversi. Tremila saranno invece gli iscritti al congresso, una cifra record per l’organizzazione. Tremila iscritti, in rappresentanza di un'ottantina di nazioni diverse. Insomma il congresso dell’Isokinetic è la più importante kermesse di medicina sportiva del mondo, radunando nel suo Congresso il gotha mondiale di medici, chirurghi e riabilitatori. E anche quest’anno SkySport - attraverso il suo canale all news SkySport 24 e SkySport.it - seguirà i lavori del congresso.

"Football medicine: un ponte tra scienza e pratica"

Questo nello specifico il titolo del congresso promosso dal direttore scientifico di Isokinetic Francesco Della Villa - figlio del fondatore e presidente del Gruppo Isokinetic Stefano- e Andrew Massey, il direttore medico della Fifa, rappresentante del governo mondiale del calcio. E proprio le tempistiche di sviluppo di nuovi sistemi e applicazioni mediche sono al centro dei lavori. È stato calcolato infatti, che da una scoperta scientifica alla sua applicazione pratica trascorrono in media diciassette anni. Un tempo lunghissimo anche per il mondo del calcio, abituato a ben altri ritmi all’interno di un calendario sempre più pieno di partite ed eventi. E con i calciatori - i protagonisti sul campo- sempre più 'stressati' a livello atletico. Grande spazio poi alla neuroscienza applicata al calcio. Isokinetic infatti da tempo studia le interazioni tra le strutture anatomiche del cervello, con i loro meccanismi funzionali, e la biomeccanica. "Oggi sappiamo che molti infortuni si verificano in presenza di una perturbazione cognitiva, ovvero della difficoltà che incontra un calciatore in campo nell'adattare repentinamente il proprio gesto atletico o tecnico a uno scenario imprevisto, come un cambio di direzione improvviso o una finta di gioco", spiega Francesco Della Villa. Al Congresso verranno illustrate alcune scene di gioco dove calciatori si lesionano il crociato anteriore del ginocchio nel tentativo, maldestro, di 'reagire' a un movimento imprevisto, in quanto improvviso, del proprio avversario. Frazioni di secondo fatali in cui il movimento della gamba del difensore, per esempio, non riesce a tenere il passo della strategia di gioco di chi ha il pallone tra i piedi. "Ecco perché molti infortuni si verificano anche nella fase difensiva", conclude Della Villa. La nuova frontiera della prevenzione degli infortuni, e conseguentemente della riabilitazione, sarà dunque far dialogare sempre meglio neuroscienza e biomeccanica, fornendo a calciatori e allenatori gli strumenti utili a limitare il rischio di traumi. Al Civitas Metropolitano anche la città di Torino scenderà in campo con il team di medici e rieducatori del centro Isokinetic di via delle Orfane, guidato dal Direttore Fabrizio Tencone. E al Congresso di Madrid, tra gli ospiti anche un protagonista della prossima serie A. Simone Verdi, attaccante del Como, da pochi giorni promosso nella massima serie, che nel pomeriggio di venerdì è stato protagonista anche di una diretta con Sky Sport 24 in cui ha raccontato le sue attese per il prossimo anno.