I nerazzurri sfideranno il Real Madrid di Ancelotti con in palio la Supercoppa europea mercoledì 14 agosto alle 21. La sede della finale è a Varsavia, in Polonia. Entrambe le squadre hanno incassato 4 milioni per la qualificazione, mentre un milione aggiuntivo andrà ai vincitori (match in esclusiva su Sky)

