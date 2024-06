Prima l'assist a Del Piero, poi il brutto infortunio in cui ha riportato la rottura del tendine d'Achille. Usain Bolt è sceso in campo in una partita benefica insieme a tanti ex calciatori e personaggi dello spettacolo, ricreando insieme all'ex capitano della Juventus un gol simile a quello realizzato nella semifinale dei Mondiali 2006 contro la Germania: passaggio di Bolt e destro di prima intenzione di Del Piero sotto l'incrocio dei pali. La serata dell'ex velocista, però, non si è conclusa come sperato.