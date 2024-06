Disavventura per la madre-agente del centrocampista della Juventus, il cui contratto con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno. Cinque persone si sono introdotte nell'abitazione di Saint-Germain-en-Laye (mentre lei non era in casa)

Disavventura per Veronique Rabiot , madre-agente del centrocampista della Juventus. Domenica mattina, secondo quanto riportato da Le Parisien, la donna ha subito un furto in casa mentre non era presente . I fatti si sarebbero svolti intorno alle 12:45: cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni si sono introdotti nell'abitazione di Saint-Germain-en-Laye svaligiandola. L'allarme sarebbe stato dato da una donna che ha allontanato due sconosciuti che erano entrati nel suo giardino- Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno effettuato perquisizioni in zona e individuato tre sospettati che cercavano di fuggire . Pochi minuti dopo un altro residente avrebbe avvisato le forze dell'ordine della presenza di altri due ladri nel quartiere: la polizia ha fermato anche questi ultimi che sono stati trovati in possesso di un bottino da 9.900 euro .

Rabiot fra Europeo e futuro

Intanto Adrien Rabiot è impegnato con la Francia di Deschamps e martedì alle 18 scenderà in campo contro la Polonia per l'ultima gara del gruppo D. Il suo contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno e il suo futuro è ancora incerto: "Pensavo che la questione del mio rinnovo sarebbe stata risolta prima dell'Europeo - ha dichiarato qualche giorno fa dal ritiro della nazionale francese. Erano in programma incontri con il club a fine campionato che però non si sono tenuti subito e poi sono dovuto partire velocemente. Quello che vorrei per il futuro lo tengo per me, di certo non ne parlo qui. Posso dire che non sono affatto preoccupato".