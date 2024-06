Doppietta Lautaro: Argentina a punteggio pieno

Il capitano dell'Inter non si ferma: con una sua doppietta l'Argentina batte 2-0 il Perù, chiudendo a punteggio pieno il gruppo A. Qualificazione ai quarti anche per il Canada, grazie al pareggio 0-0 contro il Cile

Con una doppietta di Lautaro Martinez l'Argentina batte 2-0 il Perù e chiude a punteggio pieno il gruppo A della Coppa America. L'attaccante dell'Inter è andato a segno al 47' e al 86'. Lautaro è già a quota 4 reti in questa edizione. Passaggio del turno anche per il Canada, a cui basta lo 0-0 contro il Cile. Nella notte (italiana) tra domenica e lunedì in programma Messico-Ecuador e Giamaica-Venezuela, valide per l'ultimo turno del gruppo B.