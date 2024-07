Si terrà il 4 novembre l'Assemblea elettiva della Federcalcio, per l'inizio del nuovo ciclo quadriennale e per l'elezione del nuovo presidente. Lo ha ufficializzato la stessa Figc, dopo le parole di ieri in conferenza stampa di Gabriele Gravina, che aveva detto di essere intenzionato a convocare l'assemblea entro fine anno

L’Assemblea elettiva della Figc si terrà il prossimo 4 novembre con all’ordine del giorno anche l’elezione del presidente Federale. Lo ha ufficializzato in una nota la stessa Federcalcio, precisando che l’assemblea federale elettiva si terrà presso l’Hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino alle ore 11 in seconda convocazione. Un annuncio che arriva il giorno dopo la conferenza stampa del presidente Gabriele Gravina, che nel day after dopo il ko con la Svizzera, aveva anche toccato il tema proprio dell’assemblea federale da convocare. Gravina, in carica dal 2018 e riconfermato anche nel 2021, non ha ancora comunicato se si ricandiderà.