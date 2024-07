Il nuovo Ravenna di Cipriani e Braida

Da New York a Ravenna. Per Ignazio Cipriani, nuovo proprietario del club che partecipa al campionato di Serie D, è un ritorno a casa. Il nipote di Raul Gardini ha deciso di investire nel calcio e lo farà insieme ad Ariedo Braida, vice presidente e ad un altro ravennate doc come Davide Mandorlini (figlio di Andrea), nel ruolo di direttore sportivo. Un progetto ambizioso che parla romagnolo

Il nuovo Ravenna FC si è presentato stamattina. La società giallorossa che partecipa al campionato di Serie D ha un volto nuovo. Anzi, più di uno. E un legame di quelli che non passano inosservati. Il nuovo proprietario e presidente è Ignazio Cipriani, nipote di Giuseppe Cipriani, fondatore del celebre Harry's Bar di Venezia e figlio di Eleonora Gardini, la primogenita di Raul. Il giovane imprenditore, cresciuto a New York ha scelto di investire 'a casa', accompagnato da non poche ambizioni. “Anche se ho vissuto in America per gli ultimi 24 anni, Ravenna è sempre stata nel mio cuore . Qui ho le mie radici, qui mi sento a casa. La passione che ho per il calcio e l'amore per questa città mi hanno spinto a intraprendere questa straordinaria avventura. Il nostro obiettivo è chiaro e ambizioso : portare il Ravenna FC ai massimi livelli, coinvolgendo attivamente i nostri tifosi in questo entusiasmante percorso. Oltre ai successi sportivi, vogliamo aumentare la visibilità del nostro club a livello internazionale, creando sinergie importanti. Una di queste è la collaborazione con Nike , che sarà il nostro sponsor tecnico per i prossimi quattro anni".

"Abbiamo anche lavorato a un restyling del nostro logo - continua Cipriani- per renderlo più contemporaneo e appetibile, rispettando sempre la sua storia. Questo è solo l'inizio di un cammino che ci vedrà crescere, innovare costantemente sfruttando tutte le potenzialità internazionali del gruppo Cipriani. Inoltre avremo al nostro fianco un partner di primo livello come Black Duck, un fondo di investimenti nell'ambito calcistico, formato da Niccolò Maisto e Michele Attisani che tramite questo fondo sono entrati in società con me nel Ravenna FC. La squadra sarà un progetto pilota per quanto riguarda l’applicazione delle IA in ambito di analisi dati sui calciatori. Siamo certi che ci daranno un'edge più competitivo a livello di scouting e di rendimento dei nostri giocatori.”

Braida: "Convinto da progetto ambizioso"

“Ho scelto di aderire al nuovo progetto sportivo -le parole del Vice Presidente Ariedo Braida- creato da Ignazio Cipriani perchè sono mosso da una grande passione per questo sport e perché sono convinto della qualità del progetto e del valore delle persone che ne fanno parte. E’ un progetto ambizioso e rappresenta una sfida personale che affronto con grande passione. Il calcio è uno straordinario generatore di entusiasmo, di valori e di ricchezza per tutta la città e credo che questa città avesse bisogno di una visione ambiziosa e coinvolgente come quella di Ignazio Cipriani. Un entusiasmo che già si percepisce e che ci aiuterà a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissi. Non sarà facile, ma attraverso il tempo, il lavoro, le capacità e l’organizzazione, riusciremo a percorrere questa strada che è già segnata".