Messi sbaglia, Dibu para: Argentina in semifinale

Passa col brivido la nazionale campione del mondo che dopo l’1-1 al 90’ e passa ai calci di rigore contro l’Ecuador. Per l’albiceleste un solo errore dagli 11 metri: è quello di Messi che manda il suo cucchiaio sulla traversa. Lo salva Dibu Martinez capace di parare i due rigori successivi. Argentina che adesso affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale tra Venezuela e Canada

Come nella finale Mondiale, l’Argentina si aggrappa al suo portiere, Dibu Martinez, per raggiungere la semifinale di Copa America . Il numero 1 dell’Aston Villa para due dei quattro calci di rigore dell’Ecuador e toglie peso al clamoroso errore di Leo Messi che nella prima delle cinque esecuzioni argentina manda sulla traversa un cucchiaio che ha ricordato quello di Zidane contro l’Italia nella finale Mondiale del 2006, con la differenza che il tiro della Pulce sbatte sulla parte alta della traversa finendo fuori, a differenza del 10 francese che in quel caso siglò la rete del momentaneo 1-0. Per la fortuna di Messi, dopo le due parate di Martinez su Mena e Minda, segnano tutti i suoi compagni Alvarez, Mac Allister, Montiel e Otamendi regalando all’Argentina il passaggio del turno contro la vincente del quarto tra Venezuela e Canada.

L’1-1 al termine dei 90’

Una partita complicata quella dell’Argentina che partiva con tutti i favori del pronostico contro l’Ecuador. Dopo le tre vittorie in altrettanti match nel girone di qualificazione, Messi e compagni faticano a creare occasioni da gol ma riescono a passare in vantaggio grazie a Martinez. Non è però Lautaro, bomber dell’Inter, bensì Lisandro, centrale del Manchester United che raccoglie sul secondo palo la spizzata di Mac Allister e mette dentro di testa l’1-0 al 35’. L’Ecuador reagisce nella ripresa: prima sbaglia un rigore con Valencia al 62’ (palo), poi pareggia al 92’ con Rodriguez che sfrutta il cross dalla destra di Yeboah. Ecuador che avrebbe anche la clamorosa opportunità di vincerla a pochi secondi dalla fine ma il colpo di testa di Caicedo finisce fuori. In Copa America, fino alla finale, non ci sono i tempi supplementari quindi l’1-1 dei 90’ manda le squadre direttamente ai calci di rigore dove il protagonista sarà Dibu Martinez.