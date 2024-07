L'Argentina è la prima finalista della Copa America 2024 dopo aver battuto 2-0 il Canada. Nella semifinale giocata nello stato americano del New Jersey, i campioni in carica e del mondo sono andati in rete con Julian Alvarez del Manchester City al 23' su assist di Rodrigo de Paul e con il capitano Lionel Messi al 51' su assist di Enzo Fernandez. Nella finale in programma a Miami domenica sera (nella notte di lunedì in Italia), l'Argentina sfiderà la vincente della sfida Uruguay-Colombia in campo stasera (alle 2 italiane) in Carolina del Nord. Nella scorsa edizione del torneo l'Argentina aveva vinto il titolo ai danni del Brasile per 1-0

