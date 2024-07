Gregg Berhalter non è più il Commissario Tecnico degli Stati Uniti, dopo il fallimento nella Copa America giocata in casa. La federazione cerca un sostituto e secondo i media britannici starebbe pensando al colpo Klopp. Un sogno che rimane sullo sfondo di una rivoluzione necessaria per un rilancio del movimento, con o senza l'ex allenatore del Liverpool

Due sconfitte e una vittoria: gli Stati Uniti non superano la fase ai gironi della Coppa America, che ospitano nel loro Paese. Redimento che è stato fatale per il ct Gregg Berhalter, licenziato "con effetto immediato" dal suo incarico, come si legge nel comunicato. Il 50enne allenava la nazionale a stelle e strisce da giugno 2023, dopo un precedente mandato dal 2018 alla fine del 2022. La Federcalcio degli USA deve quindi trovare un nuovo allonatore che possa "massimizzare il nostro potenziale durante la preparazione al Mondiale 2026", afferma il direttore sportivo Matt Crocker, anche in vista dei prossimi mondiali 2026, che organizzerà con Messico e Canada. Secondo alcuni media statunitensi e britannici, per il post Berhalter la Federcalcio USA avrebbe pensato a Jurgen Klopp, che ha appena lasciato il Liverpool annunciando di voler prendere un anno di pausa.