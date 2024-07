Ultima conferenza stampa prima della finale di Copa America per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina che proverà a superare, nell'ultimo atto del torneo che si giocherà lunedì alle 2 italiane a Miami la sorpresa Colombia: "La Colombia è una grande squadra e noi cercheremo di essere all'altezza, l'idea è di essere padroni della partita. Non tutte le partite vanno come l'allenatore immagina, e per questo bisogna essere aperti a tutto e cercare di non trascurare nessun dettaglio. Se ci sfuggirà qualcosa, dovremo essere pronti a reagire". Una battuta anche su Angel Di Maria che potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina: "Decidiamo sempre la formazione in base alla partita. Contro l'Ecuador non ha giocato e poteva essere la sua ultima partita. Per fortuna è andata bene. Come allenatori sentiamo che questo è fondamentale, altrimenti ci sono troppi condizionamenti. Speriamo che vada tutto bene e che Ángel possa ritirarsi nel miglior modo possibile"

