L’Argentina affronterà la Colombia nella finale di Copa America, in programma nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. L’Albiceleste parte favorita: dopo aver vinto l’ultimo Mondiale, l’obiettivo adesso è fare il bis con la Copa America, trofeo che hanno già vinto nella precedente edizione del torneo continentale svolta nel 2021. Per caricare i compagni in vista della finale, il capitano Leo Messi ha fatto un regalo a tutta la squadra: delle cuffie speciali del valore di 400 dollari, brandizzate con i colori dell’Argentina e il logo della Nazionale, rigorosamente con tre stelle (simbolo dei tre Mondiali vinti). La notizia è stata diffusa sui social da Roberto Garnacho, fratello di Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United e della Nazionale argentina.