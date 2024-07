Copa America, arrestato a Miami per rissa il presidente federcalcio Colombia

Ramón Jesurun, presidente della Federcalcio colombiana, e suo figlio Jamil sono stati arrestati a Miami a seguito di un’aggressione nei confronti del personale di sicurezza dello stadio di Miami al termine della finale di Copa América tra Colombia e Argentina. Per questo motivo Jesurun non era presente alla cerimonia di premiazione

Il presidente della Federcalcio colombiana Ramon Jesurun e' stato arrestato a Miami in seguito agli incidenti che hanno caratterizzato il prepartita e anche il post della finale di Coppa America fra la Colombia e l'Argentina. Lo riferisce un rapporto della polizia della contea di Miami-Dade, in cui viene specificato che Jesurun e' stato arrestato con l'accusa di "aggressione a un agente/dipendente" ieri sera all'Hard Rock Stadium. Il fatto sarebbe avvenuto al termine del match quando a Jesurun non e' stato permesso di entrare in campo con suo figlio e altri membri della famiglia per la cerimonia di premiazione, secondo quanto scrive il quotidiano colombiano 'El Tiempo'. Cosi' il figlio di Jesurun ha affrontato una guardia di sicurezza che gli ha negato l'accesso, e i due hanno litigato. Anche Jesurun ha partecipato alla rissa prima che intervenissero gli agenti di polizia. Caos c'era stato anche prima della partita quando una parte degli spettatori ha preso d'assalto i cancelli dell'impianto dei Miami Dolphins della Nfl, con persone spinte a terra, e rimaste ferite, e altre che cercavano di intrufolarsi nello stadio attraverso enormi condotti dell'aria condizionata. Tutto cio' ha provocato un inizio ritardato di 80 minuti della finale poi vinta dall'Argentina con un gol di Lautaro Martinez nei supplementari.