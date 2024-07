Gravina: "Proporrò Assemblea per modifica Statuto"

All’incontro che si è svolto oggi a Roma, fissato con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione, hanno partecipato i rappresentanti di Lega A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA

Si è svolta oggi a Roma, nella sede della FIGC di via Allegri, la riunione convocata dal presidente Gabriele Gravina con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione. All’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di grande collaborazione che ha portato alla definizione del percorso regolamentare per le indispensabili modifiche statutarie, hanno partecipato i rappresentanti delle componenti federali (Lega A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA).