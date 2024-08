Ma non aveva assicurato che dopo l’addio al Liverpool di pochi mesi fa non avrebbe ricominciato subito ad allenare? E allora cosa ci fa Jurgen Klopp sul campo d’allenamento dello Shakhtar Donetsk, con la tuta addosso e sul petto lo stemma del club ucraino? Se lo saranno chiesti in tanti: è lui o non è lui? Cerrrto che non è lui. Il signore biondo della foto postata sui profili social dello Shakhtar si chiama Igor Grskovic e come si precisa su Instagram “No, non è Jurgen Klopp. Questo è il nostro fisioterapista Igor Grskovic”. Fa parte dello staff dell’allenatore Marino Pusic, croato come lui. Un vero e proprio sosia dell’allenatore tedesco. Per i nostalgici che non si rassegnano a rivedere "Kloppo" a breve sui campi da calcio, una piccola consolazione: per adesso si accontentino del Klopp “ucraino”.