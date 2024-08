Nuova avventura per il figlio dell'ex capitano della Roma: Cristian Totti, classe 2005, è un nuovo giocatore dell'Olbia. Sarà allenato dal campione del mondo Marco Amelia

Un campione del mondo in panchina e il figlio (d'arte) di un campione del mondo. Strani scherzi del destino, con Cristian Totti che sarà guidato da Marco Amelia, altro romano (e romanista) con un passato in giallorosso nella nuova avventura a Olbia. A comunicarlo è il club sardo con una nota ufficiale: "L'Olbia Calcio è lieta di annunciare l'arrivo di Cristian Totti, trequartista classe 2005 e figlio d'arte del leggendario Francesco Totti. Seguendo le orme del padre, Cristian ha respirato il calcio sin da bambino, cominciando proprio nelle giovanili della Roma. Dopo aver mosso i primi passi nel club giallorosso, Cristian ha continuato la sua carriera a Frosinone e poi in Spagna al Rayo Vallecano, mostrando grande determinazione e crescita costante. Siamo entusiasti di accogliere Cristian e siamo certi che saprà scrivere una pagina importante del nostro club".