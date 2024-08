È quasi finita l'attesa a Varsavia per la Supercoppa europea, la seconda finale europea in 84 giorni per la Dea dopo Dublino. Circa 4mila i tifosi nerazzurri che saranno presenti, una festa per tutti nonostante la situazione tra infortuni e casi di mercato. E tra i Blancos chi insegue un record è Ancelotti, ma c'è anche Mbappé pronto all'esordio. Real Madrid-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI