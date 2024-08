Premier e Bundesliga: le partite del weekend

Altro weekend di calcio internazionale su Sky Sport e in streaming su NOW . Diverse le sfida interessanti in Premier: si parte sabato alle 13.30 con Brighton-Manchester United e si chiude domenica alle ore 17.30 con Liverpool-Brentford. Torna anche la Bundesliga con la prima giornata: venerdì alle 20.30 i campioni in carica del Leverkusen in casa del Monchengladbach. Sabato alle 18.30 il Dortmund, mentre il debutto in Bundes di Kompany sulla panchina del Bayern Monaco in programma domenica alle ore 15.30

Nella Casa dello Sport di Sky, tra venerdì 23 e domenica 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la prima giornata di Bundesliga. Per quel che riguarda la Premier League, si parte sabato alle 13.30 con Brighton-Manchester United in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 16 Manchester City-Ipswich su Sky Sport Calcio e NOW, alle 18.30 Aston Villa-Arsenal su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e NOW. Domenica alle 15 in programma Wolverhampton-Chelsea, live su Sky Sport Calcio e NOW, e alle 17.30, Liverpool-Brentford su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e NOW. Venerdì, invece, la prima giornata del massimo campionato tedesco. Alle 20.30, Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen in diretta su Sky Sport Uno e NOW. Sabato alle 15 Lipsia-Bochum su Sky Sport 257 e NOW e alle 18.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte su Sky Sport Arena e NOW. Domenica Wolfsburg-Bayern Monaco si sfidano alle 15.30 in diretta su Sky Sport 252 e NOW, chiude la giornata St.Pauli-Heidenheim in diretta dalle 17.30 su Sky Sport 258 e in streaming su NOW.