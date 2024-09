Mondiale per Club, presentato il logo ufficiale

La FIFA ha presentato il nuovo logo per la competizione che si svolgerà il prossimo 15 giugno fino al 13 luglio. "È un momento speciale. Abbiamo lanciato il marchio del Mondiale per Club FIFA, l’inizio di una nuova era nel calcio", ha detto Gianni Infantino, presidente FIFA

Il Mondiale per Club ha presentato il logo in vista della prima edizione della nuova competizione che si giocherà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti. Parliamo di un logo ispirato al pallone, alla storia e alla cultura del calcio, con le iniziali del torneo "C – W – C" che formano uno stemma circolare. Saranno ben 32 squadre a prendere parte alla competizione. Per l’Italia, parteciperanno Inter e Juventus.