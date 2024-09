Il "Pistolero" in lacrime annuncia l'addio alla sua nazionale: giocherà l'ultima partita in occasione della sfida con il Paraguay valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. "Decisione difficile, ma è il momento giusto". Lascia da miglior marcatore di sempre dell'Uruguay, con cui ha vinto la Copa America nel 2011

“È difficile da annunciare, ma venerdì sarà la mia ultima partita con l’Uruguay”. Luis Suarez esordisce così in conferenza stampa, cercando di trattenere le lacrime quando annuncia il suo ritiro dalla nazionale a 37 anni. L’attaccante, ex stella del Liverpool e del Barcellona, attualmente in Mls all'Inter Miami, giocherà con la maglia della Celeste per l’ultima volta nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale contro il Paraguay, venerdì sera. Miglior marcatore di sempre della sua nazionale con 69 gol in 142 partite (nell’arco di 17 anni), Suarez fece il suo debutto l'8 febbraio 2007 (giocava ancora in Olanda, nel Groningen) nella vittoria per 3-1 contro la Colombia. Con la nazionale ha preso parte a quattro edizioni dei Mondiali e a cinque della Copa America, vincendola nel 2011. “Dopo una lunga riflessione, ho capito che è il momento giusto”.