Il suo Ct (delle Isole Turks e Caicos) è Aaron Lawrence, ex portiere che giocò per la Giamaica ai Mondiali del 1998, mentre i suoi idoli sono Alisson e Ederson. L'esordio, però, non è stato vincente, visto che la partita caraibica è finita 2-0 per la nazionale di Anguilla… che in porta aveva un quarantunenne ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Portiere titolare della nazionale maggiore di calcio a soli 14 anni: è lo strabiliante dato di Sammy Harvey che il 4 settembre scorso ha esordito tra i pali delle Isole Turks e Caicos - quintultimo posto del ranking Mondiale Fifa - in una partita della Concacaf Nations League, in casa dell'isola di Anguilla. Esordio agrodolce, visto che il derby caraibico è stato vinto da Anguilla - che, tra l'altro, aveva in porta un quarantunenne - 2-0 il punteggio finale. "Dopo la prima partita ho pianto" - ha raccontato Harvey alla BBC -, "visto che il mio debutto si è concluso con una sconfitta". Il Ct Aaron Lawrence è un ex portiere che giocò per la Giamaica ai Mondiali del 1998: proprio lui è stato il primo a credere nel suo talento precoce facendogli cambiare ruolo quando lo scoprì in una squadra giovanile: "Mi ha chiamato la sera stessa della partita" - ha raccontato Harvey - "dicendomi di rialzare la testa, e sono pronto".

Gli idoli Ederson e Alisson Domenica 13 ottobre è in programma la sfida di ritorno allo stadio TCIFA National Academy di Providenciales e per il giovane portiere c'è la possibilità di riscattarsi, facendosi un regalo a due giorni dal suo quindicesimo compleanno, il 15 ottobre. "Mi sono lasciato scivolare la delusione sapendo che a 14 anni è stata una grande esperienza giocare per la prima squadra" - ha detto il baby-portiere del club Cheshire Hall nell'arcipelago di 43mila abitanti - "mi preparo per la prossima per provare a tutti che posso giocare a questo livello". Il modello di Harvey sono il suo Ct, di cui ha guardato tutti i video delle parate ai tempi dei Mondiali in Francia, ma anche il portiere del Liverpool, Alisson, e del Manchester City, Ederson. Dei reds e' anche un grande tifoso e sogna un giorno di giocare ad Anfield.

Da terzino a portiere Fu la sorella a far provare a Sammy il calcio quando aveva cinque anni, anche se all'inizio faceva il terzino. Proprio il Ct Aaron lo ha convinto a prendere i guanti da portiere e ha lavorato su di lui. Ora spicca per la presa sicura, gli ottimi riflessi e le uscite. La Nations League della Concacaf, poi, offre alle nazionali la possibilità di far esordire anche giovanissimi come Harvey che possono così coltivare il proprio sogno fin da piccoli.