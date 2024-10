Infantino: "Priorità al benessere dei giocatori"

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato che il benessere dei giocatori "rimane una priorità" per l'organismo di governo del calcio mondiale nella settimana in cui i sindacati hanno presentato una denuncia legale contro la sua organizzazione alla Commissione europea. I sindacati e le leghe hanno accusato l'organismo di governo globale di abuso di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza dell'Ue non consultandoli adeguatamente sul calendario delle partite internazionali, che include l'introduzione di una nuova Coppa del mondo per club a 32 squadre la prossima estate. Vogliono che la Commissione obblighi la Fifa a fermarsi, affermando che ha danneggiato gli interessi economici delle leghe e messo a repentaglio il benessere dei giocatori attraverso il suo approccio "unilaterale".