Kostas Manolas versione attaccante. Il 34enne, dopo l’ultima esperienza in Serie A caratterizzata dalla retrocessione con la Salernitana nella passata stagione, ha scelto di ripartire dalla Grecia, firmando con il Pannaxiakos. Una decisione di cuore, considerando che Manolas ha iniziato la carriera da calciatore tra il 2003 e il 2007 proprio sull’isola di Naxos. E il debutto (o meglio, il ritorno) per il greco non poteva essere migliore. Partito titolare, e soprattutto nel ruolo di centravanti, nella sfida contro il Marpisaikos (conclusa sul punteggio di 12-1), Manolas ha segnato 5 gol nei primi 34 minuti di gioco. Chissà, dunque, che dopo questa partita il greco non possa iniziare a ricoprire in maniera definitiva un nuovo ruolo sul terreno di gioco.