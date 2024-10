Al-Hilal, Neymar torna in campo dopo un anno

Neymar è pronto per il rientro in campo: per la sfida dell'Al-Hilal contro l'Al-Ain nella Champions League asiatica, il brasiliano torna tra i convocati dopo un anno di assenza a causa di un infortunio a crociato e menisco rimediato nell'ottobre 2023. "So che siete impazienti e lo sono anche io": le parole dell'attaccante in un video pubblicato dal club

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT