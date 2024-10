Mancini non è più Ct dell'Arabia Saudita

Roberto Mancini saluta l'Arabia Saudita. Termina, dunque, dopo solo un anno l’avventura dell’ex Commissario dell’Italia con la nazionale saudita. Mancini lascia dopo gli ultimi risultati nelle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali non particolarmente positivi. Nelle ultime quattro sfide, l’Arabia Saudita ha infatti ottenuto una sola vittoria, una sconfitta e due pareggi. L’ultimo contro il Bharein per 0-0 lo scorso 15 ottobre. Arabia al momento al terzo posto in classifica a pari punti con Australia (seconda) e Bahrein (quarto) nel girone C.