Abbiamo detto che Rodri è stato eletto come numero uno da 49 giurati, mentre Vinicius da 35, ma a chi sono andate quindi le altre 16 preferenze come leader? In cinque hanno eletto Bellingham (non a caso finito terzo), cioè Slovenia, Namibia, Georgia, El Salvador e Scozia. In quattro per Carvajal (Peru, Oman, Ungheria e Angola), in due per Kroos (Argentina e Ecuador), uno solo per Haaland (Corea del Sud), Mbappé (Costa d'Avorio) e per i rappresentati della A Lautaro (primo secondo Trinidad) e Lookman (dalla sua Nigeria), mentre la Siria si è astenuta. Detto di Hummels e Dovbyk a quota zero punti, Calhanoglu ha raccolto i suoi 15 da El Salvador (sesto) e dalla sua Turchia (terzo).