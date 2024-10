Nel video Paolo Condò - il giornalista italiano accreditato per votare i vincitori dei premi del Pallone d'Oro - spiega il motivo delle sue scelte per l'edizione 2024: "Io ho votato Rodri perché è diventato un centrocampista totale, ritengo intelligente anche la sua scelta di estraniarsi dai social: le caratteristiche di Sinner nel tennis e di Rodri nel calcio non sono così difformi. Avevo messo Lautaro al 4° posto. Gasperini ha fatto qualcosa di straordinario"

CLASSIFICA COMPLETA - TUTTI I VINCITORI DEI PREMI