Tragedia in Ecuador, Angulo è morto a 22 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Marco Angulo, centrocampista classe 2002, scomparso dopo trentacinque giorni trascorsi in ospedale in seguito a un incidente d'auto in cui sono rimaste coinvolte più persone. 22 anni, è cresciuto nelle giovanili dell'Independiente del Valle, poi è passato nel 2023 in MLS al Cincinnati e quindi tornato in patria, al LDU Quito. Ha collezionato anche tre presenze con la nazionale dell'Ecuador.