ANSA: Gravina, indagine chiusa. Rischio processo

Come riporta ANSA la Procura di Roma avrebbe chiuso le indagini sul Gabriele Gravina. Il presidente della Figc rischia ora il processo: per i pm l'accusa sarebbe quella di autoriciclaggio. Gli avvocati di Gravina: "Attendevamo la chiusura delle indagini per poter finalmente dimostrare la totale infondatezza delle ipotesi di reato"