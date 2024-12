Manca sempre meno al Mondiale per Club. La nuova competizione, che sarà inaugurata nel 2025, ha svelata sui propri profili social le fasce in vista del sorteggio che si svolgerà nella giornata di giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 13.00 (le 19.00 italiane). Le 32 squadre che prenderanno parte alla competizione saranno divise in 8 gironi da 4. Le prime due passeranno al turno successivo mentre non è previsto nulla per le terze e le quarte classificate. A partecipare per l'Italia saranno due squadre: l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta. Entrambe inserite all'interno della seconda fascia.