Jesse Lingard, ex United, ormai da mesi gioca in Corea del Sud, con il FC Seoul nella K-League. Nell'ultimo match, la sua esultanza dopo il gol ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. Ha guidato i tifosi come un vero direttore d'orchestra. Guarda il VIDEO

Questi piccoli sketch non sono una novità per Jesse Lingard. Infatti, prima di arrivare in Corea del Sud, il trequartista inglese aveva giocato anche nel West Ham (in prestito dal Manchester United), mostrando anche qui tutto il suo buon umore con un balletto nello spogliatoio sulle note di Thriller di Michael Jackson.