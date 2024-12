Andando oltre i top5 campionati e aprendo a tutte le altre cinquanta (e più) federazioni europee, l'Atalanta perde il primato di serie di vittorie di fila aperta, in favore della Stella Rossa, a quota 16 successi consecutivi in Serbia. A quota 10, esattamente come Gasp&Co, ci sono anche gli armeni del Noah Yerevan. Capitolo imbattibilità: le 16 partite di fila senza perdere della Juve sono sorpassate dalle 17 della Dinamo Kiev in Ucraina e del Rijeka in Croazia, e dalle 18 della solita Stella Rossa e del Ludogorets in Bulgaria.