Aleksei Bugaev, ex membro della nazionale di calcio russa che ha giocato agli Europei del 2004, è stato ucciso nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre, nel corso della guerra in Ucraina. "Purtroppo la notizia della morte di Aleksei è vera", ha dichiarato il padre del giocatore, Ivan Bugaev come confermato dall'agenzia russa Tass e dai media locali. Bugaev, morto all'età di 43 anni, vanta due partite con la nazionale russa agli Europei del 2004. In carriera ha inoltre vestito le maglie di Mosca Torpedo e Lokomotiv. Ha concluso la sua carriera nel 2010 all'età di 29 anni. A settembre è stato condannato da un tribunale della Russia meridionale a nove anni e mezzo di carcere con l'accusa di traffico di droga, ma aveva deciso di arruolarsi per combattere nella guerra in Ucraina.