La rete che vale l'1-0 sugli Usa e porta Panama in finale di Concacaf Nations League col Messico la firma l'attaccante Cecilio Waterman, che dopo il gol s'è esibito in un'esultanza memorabile: ha visto Henry sulla postazione riservata alle tv, ci è salito sopra e ha abbracciato il francese, lì nelle vesti di commentatore. Per poi urlare in faccia all'ex Arsenal-sorpreso ma divertito- "sei il mio idolo". E alla fine gli ha regalato la maglia. Ecco la sequenza

USA-PANAMA, GOL DI WATERMAN ED ESULTANZA CON HENRY: VIDEO