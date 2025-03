Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti anche in appello dai tribunali svizzeri nel caso di frode che nel 2015 ha infranto le ambizioni del francese di diventare il leader del calcio mondiale. Come in primo grado, la Corte d'appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz (nord-ovest), non ha accolto le istanze della Procura che, all'inizio di marzo, aveva chiesto 20 mesi di detenzione con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati

l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter sono stati nuovamente assolti dalla Corte d'appello di Muttenz , in Svizzera, dalle accuse che nel 2015 avevano impedito all'ex fantasista della Juve di candidarsi alla guida del calcio mondiale. A inizio marzo, la procura aveva chiesto una pena detentiva di un anno e otto mesi con la condizionale per i due ex massimi dirigenti di Uefa e Fifa accusati di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei mondiali di calcio in Russia e Qatar .

Il dibattimento in aula

Il francese "valeva il suo milione", ha ribadito Blatter durante il processo, prima che Platini raccontasse la trattativa: "Volevo scherzare un po' e ho detto 'un milione di quello che vuoi: rubli, pesetas, lire'. E il signor Blatter ha detto 'un milione di franchi svizzeri'". Nelle sue memorie, il procuratore Thomas Hildbrand ha evidenziato la "contraddizione" con il contratto del 1999, il contrasto con le consuete prassi dell'organismo e, più in generale, con quelle del mondo del lavoro, e ha portato alla luce relazioni di revisione contabile che dimostravano che la Fifa disponeva ancora di abbondanti riserve di liquidità. Ma l'onere della prova in un procedimento penale spetta all'accusa, che dunque non è riuscita a dimostrare la presunta frode ai danni della Fifa. La difesa ha inoltre sostenuto che Blatter non aveva alcun "motivo" per frodare la Fifa, poiché non aveva guadagnato un centesimo dalla faccenda, mentre Platini "avrebbe avuto vari modi molto più semplici" per arricchirsi, come negoziare un bonus o firmare un nuovo contratto. Nel 2022 il Tribunale penale federale di Bellinzona aveva assolto i due in primo grado, ritenendo che la frode "non fosse stata accertata con una probabilità al limite della certezza".