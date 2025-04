Milano Marittima Città dello Sport: il progetto

Sottoscritta una lettera d’intenti tra Regione, Comune, FIGC, LND e CONI per creare a Milano Marittima un polo sportivo a livello internazionale. Il progetto, presentato dal Comune di Cervia, si propone di realizzare un centro federale della FIGC che diventi punto di riferimento per il nord-est per la crescita del calcio giovanile e la promozione delle attività sportive

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha illustrato il progetto che si propone di realizzare un centro federale della FIGC, punto di riferimento per il nord-est per la crescita del calcio giovanile e la promozione delle attività sportive, oltre che per intercettare flussi turistici tutto l’anno, grazie anche al brand evocativo della località e alla ricettività di Cervia, che oltre a un numero di posti letto da primato registra la presenza di impianti sportivi d’eccellenza.

Con il convegno 'Milano Marittima Città dello Sport', organizzato dal Comune di Cervia al Palace Hotel di Milano Marittima, ha preso ufficialmente il via un progetto ambizioso di visione per la città, che si candida a diventare la meta del turismo sportivo.

FIGC, Gravina: "Turismo sportivo è ormai un fenomeno globale"

"Il turismo sportivo è ormai un fenomeno globale- le parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina a Sky Sport- ed è una modalità di valorizzare una specificità del turismo. E’ un fenomeno non solo economico, è un fenomeno profondamente umano. È un viaggio dell’essere umano che va alla scoperta di nuove realtà attraverso una modalità per appagare la sua esigenza di conoscenza, applicando e praticando lo sport. In sostanza lo sport è turismo, ma in questo caso diventa cittadinanza”.