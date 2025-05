Ancelotti arriva a Rio: è il nuovo ct del Brasile

Carlo Ancelotti è arrivato in Brasile per iniziare la sua nuova avventura da ct della nazionale verdeoro. E' sbarcato a Rio de Janeiro accolto con grande entusiasmo da centinaia di tifosi che poi lo hanno accompagnato in un hotel a Barra da Tijuca. In settimana sono attese le prime convocazioni ufficiali in vista delle sfide di qualifficazione mondiale contro l'Ecuador il 5 giugno (in trasferta) e il Paraguay il 10 giugno in casa