È sempre Lionel Messi. L'argentino trascina l'Inter Miami alla terza vittoria consecutiva in MLS con un'altra doppietta. Gol e spettacolo del numero 10 nella vittoria 1-4 in rimonta contro il Montreal. Con queste due reti, Messi sale a quota 18 in stagione ed 867 in carriera

Terza vittoria consecutiva per l'Inter Miami trascinata da un super Lionel Messi, alla terza doppietta di fila in MLS. Show con due gol e un assist dell'argentino nella vittoria contro il Montreal in rimonta. Dopo l'iniziale svantaggio, la squadra di Mascherano si scuote e in pochi minuti - con il numero 10 che sale in cattedra - prima pareggia e poi passa in vantaggio. Nella ripresa con il gol di Segovia ed il secondo di Messi, un autentico capolavoro, fissa il punteggio sull'1-4.