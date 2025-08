Serie D 2025-2026, tutti i gironi

Sono stati svelati i 9 gironi della Serie D 2025/26 che prenderà il via il 7 settembre: 162 squadre in rappresentanza di 19 Regioni su 20 (tranne la Valle d’Aosta), con il Milan Futuro inserito nel gruppo B. Saranno promosse le vincitrici dei gironi, retrocederanno in Eccellenza le ultime due di ogni raggruppamento più altre due che usciranno dai playoff. In attesa del campionato, però, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D dal 24 agosto con i preliminari