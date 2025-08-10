La Lenergy Pisa ha vinto il campionato di serie A di beach soccer Figc-Lega nazionale dilettanti. Nella splendida cornice della "Puntocuore" Beach Arena di Cirò Marina (Kr) , i neroazzurri si sono imposti per 2-1 nella finalissima della Serie A Q8 contro la storica rivale Domusbet.tv Catania. La squadra toscana si prende così la rivincita dopo la sconfitta subita proprio contro gli etnei nella finale scudetto dello scorso anno, e conquista il terzo titolo tricolore della sua storia , dopo quelli vinti nel 2021 e 2022. Un successo che certifica la crescita del club pisano, alla quarta finale nelle ultime cinque stagioni e ormai presenza fissa nell’élite del beach soccer nazionale. La Domusbet.tv Catania , invece, pur uscendo sconfitta dalla finale, può comunque consolarsi con la recente conquista della Supercoppa italiana , e resta il club più titolato d'Italia con 17 trofei complessivi.

La cronaca della finale: com'è andata

Dopo un primo tempo bloccato e attento da entrambe le parti, la gara si è accesa nella seconda frazione di gioco con tre reti ravvicinate: al botta e risposta brasiliano tra Datinha (Pisa) e Allison (Catania), ha risposto Bertacca, protagonista con un diagonale potente che ha riportato i toscani avanti sul finire del tempo. Nell'ultima frazione, il Pisa ha gestito il tentativo di rimonta degli etnei facendo affidamento su un grande Casapieri, portiere della Nazionale italiana. Con questo trionfo il Pisa scrive un'altra pagina importante della propria storia, aggiudicandosi anche la settima sfida tricolore contro Catania, per un vero e proprio "clasico" del beach soccer italiano. La finale ha rappresentato l'atto conclusivo di una lunga stagione, partita da Alghero e passata per le tappe di Terracina, San Benedetto del Tronto, Castellammare di Stabia, Tirrenia e infine Cirò Marina, che ha ospitato le finali in un'intensa tre giorni (dal 7 agosto) con le migliori squadre della poule scudetto e la vincente della Promozione.