Doveva essere una giornata di festa per Neymar - con il raggiungimento delle 250 presenze con la maglia del Santos - ma si è trasformata in un 'dramma sportivo'. Il Vasco da Gama vince 0-6 e la stella brasiliana scoppia in lacrime dal termine della partita. "È una vergogna - ha detto nel post gara il numero 10 -. Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia". Il Santos ha deciso, dopo la pesante sconfitta, di esonerare Cleber Xavier dal ruolo di allenatore della Prima squadra

GLI ALLENATORI SVINCOLATI