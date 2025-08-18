Neymar in lacrime dopo Santos-Vasco da Gama 0-6. FOTO
Doveva essere una giornata di festa per Neymar - con il raggiungimento delle 250 presenze con la maglia del Santos - ma si è trasformata in un 'dramma sportivo'. Il Vasco da Gama vince 0-6 e la stella brasiliana scoppia in lacrime dal termine della partita. "È una vergogna - ha detto nel post gara il numero 10 -. Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia". Il Santos ha deciso, dopo la pesante sconfitta, di esonerare Cleber Xavier dal ruolo di allenatore della Prima squadra
- Al termine del riscaldamento pre partita, il Santos ha consegnato a Neymar una maglia celebrativa per il raggiungimento delle 250 presenze con il club.
- 54.474 erano i tifosi presenti allo stadio per seguire una delle partite più attese di tutto il Brasilerao.
- In campo non c'è partita. Il Vasco da Gama domina e vince 0-6, tra lo stupore generale di tutti i presenti.
- A fine partita, Neymar non riesce a trattenere le lacrime. Doveva essere una giornata di festa per lui, ma si è trasformata in un 'dramma sportivo'. Per il brasiliano, si tratta della sconfitta più pesante subita in carriera.
- Anche Philippe Coutinho, suo ex compagno in Nazionale e autore di una doppietta, ha provato a consolarlo a fine gara.
- Neymar ha lasciato, poi, il campo coprendosi il volto con la maglia per cercare di nascondere le lacrime.
- "È una m***a, è una vergogna. Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia", ha dichiarato poi il brasiliano al termine della partita.
- Il Santos, infine, ha preso la decisione di sollevare Cleber Xavier dall'incarico dopo la pesante sconfitta per 0-6. Questo il comunicato: "Il Santos Futebol Clube annuncia la partenza dell'allenatore Cleber Xavier. Il club ringrazia l'allenatore per il servizio fornito e gli augura buona fortuna per il prosieguo della sua carriera".