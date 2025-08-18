Esplora tutte le offerte Sky
Neymar in lacrime dopo Santos-Vasco da Gama 0-6.

lacrime neymar fotogallery
12 foto

Doveva essere una giornata di festa per Neymar - con il raggiungimento delle 250 presenze con la maglia del Santos - ma si è trasformata in un 'dramma sportivo'. Il Vasco da Gama vince 0-6 e la stella brasiliana scoppia in lacrime dal termine della partita. "È una vergogna - ha detto nel post gara il numero 10 -. Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia". Il Santos ha deciso, dopo la pesante sconfitta, di esonerare Cleber Xavier dal ruolo di allenatore della Prima squadra

