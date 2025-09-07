Peter Crouch mascotte del Farnham Town: era arrivato ultimo al fantacalcio
Ricordate Peter Crouch? L’ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese ha mantenuto la parola e, dopo essere arrivato ultimo nella sua lega di Fantacalcio, per penitenza ha dovuto sfilare come mascotte prima di una partita del Farnham Town, nella “non-league” inglese. Con grande autoironia ha accompagnato i giocatori all'ingresso in campo, come fanno i bambini, ma quando poi si è piazzato davanti a loro con i suoi 201 centimetri...
- Arrivare ultimi al fantacalcio può costare molto caro. Lo sa bene l’ex giocatore inglese (della nazionale e del Liverpool, tra le varie squadre in carriera) che ha onorato la scommessa fatta con gli amici della sua “lega” e ha dovuto vestire i panni della mascotte per un giorno
- Avete presente i bambini che accompagnano i giocatori all’ingresso in campo, mano nella mano? Ecco, Peter Crouch l’ha fatto per il Farnham Town, piccola squadra del Surrey che milita nella non-league inglese
- Sempre molto autoironico, Crouch si è calato nella parte e ha divertito il pubblico presente, con un vero e proprio show...
- Dopo l'ingresso in campo, mano nella mano con un giocatore del Farnahm, il momento più esilarante arriva quando le mascotte si dispongono in fila davanti ai giocatori che hanno accompagnato: Crouch, con i suoi 2.01 m di altezza, ha completamente oscurato il calciatore alle sue spalle...
- Poi arriva il momento del saluto agli avversari
- Ma lo spettacolo di Crouch non è finito: palleggi...
- ... tiri in porta...
- ... e anche qualche parata, dopo averlo piazzato tra i pali. Al Farnham, insomma, hanno potuto fare di lui ciò che hanno voluto, grazie a quella scommessa persa
- Non poteva mancare, a grande richiesta, la riproposizione della sgraziatissima "robot dance" con cui Crouch esultava dopo i suoi gol
- Sempre con il sorriso, infine, Crouch si è concesso al pubblico per foto e autografi. Sperando in cuor suo di aver fatto una squadra migliore per il fantacalcio di questa stagione...