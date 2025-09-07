Esplora tutte le offerte Sky
Peter Crouch mascotte del Farnham Town: era arrivato ultimo al fantacalcio

Calcio fotogallery
15 foto

Ricordate Peter Crouch? L’ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese ha mantenuto la parola e, dopo essere arrivato ultimo nella sua lega di Fantacalcio, per penitenza ha dovuto sfilare come mascotte prima di una partita del Farnham Town, nella “non-league” inglese. Con grande autoironia ha accompagnato i giocatori all'ingresso in campo, come fanno i bambini, ma quando poi si è piazzato davanti a loro con i suoi 201 centimetri...

